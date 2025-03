Meteo Calabria: tempo variabile, locali piogge e rialzo termico nei prossimi giorni

MeteoWeb

Una nuova perturbazione sta portando condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali e centrali dell’Italia, mentre sulla Calabria gli effetti rimarranno più contenuti, come già accaduto nei giorni precedenti. Nel corso della serata, le precipitazioni faranno la loro comparsa principalmente sulle aree tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese, mentre sul Vibonese e sul Reggino tirrenico le piogge saranno più sporadiche.

I venti di scirocco continueranno a soffiare sulla regione, determinando un ulteriore rialzo delle temperature massime lungo i litorali tirrenici, sulla provincia di Vibo Valentia, sulla Piana Lametina e sulla Piana di Gioia Tauro. In queste zone, infatti, l’effetto di compressione dell’aria in caduta dai rilievi contribuirà a un marcato riscaldamento, con punte che potranno raggiungere i +22°C/+24°C. Nel resto della regione, invece, le temperature rimarranno stazionarie o registreranno una lieve diminuzione, in particolare nella Valle del Crati.

A partire da giovedì 13 marzo, si assisterà a un cambio nella circolazione atmosferica, con venti occidentali che apporteranno un leggero calo termico, soprattutto nelle aree interne e tirreniche. Su queste zone sarà ancora presente una copertura nuvolosa irregolare, con piogge sparse che interesseranno principalmente il Cosentino e il Catanzarese nelle ore mattutine. Sulle aree ioniche, invece, il cielo si manterrà variabile ma senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature non subiranno variazioni significative.

L’attenzione è poi rivolta a venerdì 14 marzo, quando si prevede un deciso aumento delle temperature. In alcune zone della regione, i valori termici potranno superare i +26°C/+27°C, raggiungendo livelli particolarmente elevati per il periodo. Maggiori dettagli sulle aree interessate saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.