Meteo Calabria: piogge sparse e nuove precipitazioni in arrivo

La Calabria si trova in queste ore sotto l’influsso di condizioni meteorologiche instabili, ma all’interno di un quadro che mantiene caratteristiche tipicamente primaverili, con fasi alterne di maltempo e schiarite. Le piogge, cadute con discreta intensità nelle ultime 24 ore, erano attese e coerenti con le proiezioni dei modelli previsionali. Alla base di questo peggioramento vi è la formazione di un’area di bassa pressione centrata tra lo Ionio e il basso Adriatico, che sta influenzando gran parte del Sud Italia, determinando un flusso di correnti umide e instabili verso il territorio calabrese.

Per la giornata di venerdì 28 marzo, le precipitazioni proseguiranno almeno fino al mattino, coinvolgendo in particolare le aree già interessate durante la serata precedente, e ampliando il proprio raggio d’azione anche al Crotonese. Con il passare delle ore e il sopraggiungere del pomeriggio, il quadro si presenterà ancora variabile, con piogge sparse che si concentreranno prevalentemente sul settore settentrionale della regione, in particolare sul Cosentino, mentre altrove i fenomeni saranno più isolati e di breve durata.

In serata è attesa una possibile nuova fase di peggioramento, con una ripresa delle piogge, soprattutto lungo le aree Tirreniche e le zone interne, dove l’accumulo potrà tornare a farsi localmente rilevante. Sul fronte nivologico, sono previste deboli nevicate sui rilievi montuosi calabresi, ma solo oltre i 1600-1700 metri di quota, a testimonianza della mitezza dell’aria presente in quota, compatibile con un contesto stagionale ormai più vicino alla primavera che all’inverno.

Le temperature si manterranno per lo più stazionarie, con lievi cali che interesseranno principalmente i litorali ionici, a causa della persistenza della copertura nuvolosa e della circolazione umida.

