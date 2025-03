Meteo Calabria: nubi e piogge sparse, ma temperature ancora miti

MeteoWeb

Una circolazione di bassa pressione, attiva sulla Penisola Iberica, ha determinato un peggioramento del tempo su gran parte d’Italia, con piogge diffuse dal Nord al Sud. La Calabria, seppur parzialmente risparmiata dalle precipitazioni più consistenti, ha comunque registrato qualche pioggia nella serata di lunedì. L’afflusso di correnti meridionali continuerà a influenzare il quadro meteorologico regionale, mantenendo le temperature su valori superiori alla media, con anomalie termiche comprese tra i 6°C e gli 8°C.

Nelle prossime ore, la nuvolosità si farà via via più compatta, portando un aumento dell’instabilità atmosferica. In particolare, nella giornata di mercoledì 12 marzo, il cielo tenderà a coprirsi progressivamente su tutto il territorio, con un peggioramento più marcato a partire dalla serata. Le prime piogge interesseranno soprattutto il Cosentino, le zone tirreniche e le aree interne del Catanzarese, mentre sul resto della regione i fenomeni risulteranno più sporadici. Contestualmente, le temperature subiranno un lieve calo nei valori massimi, seppur limitatamente alle province settentrionali.

Le precipitazioni proseguiranno, in modo sparso, anche nelle ore notturne e nella mattinata di giovedì, concentrandosi principalmente sulle aree tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese. Tuttavia, il peggioramento sarà di breve durata: già dal pomeriggio di giovedì il tempo tornerà a migliorare con schiarite più ampie, in un contesto termico leggermente più fresco rispetto al giorno precedente.

