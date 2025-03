Meteo Calabria: più nubi, polveri sahariane e piovaschi in arrivo

MeteoWeb

Sulla Calabria si apre una nuova fase meteorologica all’insegna della variabilità e di una graduale instabilità, con cieli più coperti, locali piovaschi e l’arrivo di consistenti concentrazioni di polveri sahariane. Dopo una breve parentesi più stabile, l’anticiclone si è nuovamente indebolito sul Mediterraneo, sotto la spinta di un’ampia circolazione depressionaria attiva tra le Isole Britanniche, la Francia e la Penisola Iberica. La regione si trova così in una posizione di confine tra due strutture opposte: da un lato gli impulsi atlantici legati alle saccature in discesa da ovest, dall’altro il promontorio subtropicale in rinforzo tra la Libia e l’Egeo.

In questa configurazione sinottica, la Calabria risulta esposta a correnti miti e umide di matrice nord-africana, che scorrono alle quote medio-alte accompagnate da venti sostenuti di Ostro e Scirocco. Tali correnti trasportano in sospensione ingenti quantità di polveri sahariane, rendendo il cielo spesso lattiginoso e poco limpido, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Tra la serata odierna e la giornata di domenica è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, in prevalenza medio-alta e stratificata, con la possibilità di deboli piogge o piovaschi localizzati.

La nuova settimana, compresa tra lunedì 24 e mercoledì 26 marzo, vedrà il persistere di condizioni meteorologiche instabili a fasi alterne. Sarà determinante in tal senso l’isolamento di una goccia fredda in quota tra le Baleari e il mar di Corsica, che favorirà l’ingresso di correnti nord-occidentali più fresche. Questo comporterà un generale calo delle temperature e un ulteriore incremento dell’instabilità, con la possibilità di nuovi fenomeni sparsi, anche se alternati a momenti più asciutti.

