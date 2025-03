Meteo Calabria: variabilità, rovesci temporaleschi e neve in quota

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo è in arrivo sulla Calabria, a causa di un’evoluzione depressionaria che, dalle latitudini settentrionali del continente europeo, si sta estendendo verso il Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore, questa vasta area di bassa pressione tenderà a muoversi verso est, innescando un processo di ciclogenesi sul Mar Ionio, ovvero la formazione di un nuovo minimo barico. Tale dinamica sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione.

A partire da giovedì, il centro di bassa pressione si sposterà verso il Centro Italia. In questa configurazione sinottica, la Calabria sarà raggiunta da correnti occidentali che porteranno una variabilità atmosferica diffusa. La nuvolosità si presenterà irregolare, con schiarite alternate a rovesci, concentrati soprattutto sulle aree tirreniche e nelle zone interne. In queste aree non si escludono fenomeni localmente intensi, sebbene a carattere temporaneo.

L’aria più fresca che accompagna la circolazione depressionaria determinerà anche un calo delle temperature, più marcato tra mercoledì e giovedì sulle fasce tirreniche, sulle aree interne e sull’Istmo di Catanzaro. Questo abbassamento termico favorirà il ritorno della neve sulle cime montuose della regione, anche se le nevicate saranno limitate alle quote più alte, generalmente al di sopra dei 1600-1700 metri sul livello del mare. Diversa la situazione lungo le coste ioniche, dove le temperature si manterranno più stabili o, nella giornata di giovedì, potrebbero persino mostrare un lieve rialzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.