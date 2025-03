Meteo Calabria: settimana all’insegna dell’instabilità

MeteoWeb

La nuova settimana si aprirà in Calabria sotto il segno dell’instabilità atmosferica, causata dalla presenza di un’area depressionaria attualmente localizzata sullo Ionio. Tale configurazione sarà ulteriormente alimentata da un afflusso di aria fredda in quota previsto a partire dalla serata di lunedì, mantenendo condizioni meteo perturbate su gran parte del territorio regionale.

Nel corso della giornata di lunedì, il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, con precipitazioni che interesseranno nelle prime ore del mattino il basso versante tirrenico del Reggino. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità a partire da nord, con fenomeni temporaleschi e rovesci di pioggia che, nel pomeriggio, colpiranno principalmente le aree del Cosentino tirrenico e interno, del Crotonese interno, del Catanzarese, del Vibonese e del Reggino. In serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi sulla maggior parte della regione, mentre insisteranno localmente sul Cosentino interno e sul versante ionico del Cosentino e del Crotonese. Sui rilievi montuosi, a quote superiori ai 1600/1700 metri, sono previste deboli nevicate. Le temperature massime subiranno un lieve rialzo, pur rimanendo ancora al di sotto delle medie stagionali. I mari si presenteranno mossi.

La giornata di martedì sarà caratterizzata da una persistente variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio calabrese. Durante le ore mattutine sono previsti rovesci, in particolare sulle aree ioniche del Cosentino e del Reggino, nonché sul Crotonese. Nel pomeriggio, l’instabilità si manifesterà in modo più sparso con possibilità di temporali isolati in corrispondenza delle zone interne e tirreniche, nonché sull’area del Pollino. La neve, attesa al mattino oltre i 1400/1500 metri, sarà in graduale risalita di quota nel corso della giornata. Le temperature, rispetto al giorno precedente, non registreranno variazioni significative.

Un miglioramento più netto delle condizioni meteorologiche è atteso a partire da mercoledì, con un graduale ritorno del bel tempo e un aumento più sensibile delle temperature, segnando così la fine della fase più instabile della settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

