Meteo Calabria: settimana in arrivo all’insegna del maltempo e del calo termico

La Calabria si prepara ad affrontare una settimana dal carattere marcatamente instabile, con un peggioramento progressivo delle condizioni meteorologiche a partire da mercoledì 26 marzo, quando è atteso anche un sensibile calo delle temperature. Attualmente sull’Europa occidentale persiste un’ampia area depressionaria che, nel breve termine, continuerà a influenzare il tempo sulla nostra regione. Tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, le correnti meridionali convoglieranno sull’area calabrese masse d’aria cariche di umidità e pulviscolo desertico, favorendo cieli parzialmente nuvolosi o a tratti coperti, con la possibilità di deboli piogge sparse.

Le precipitazioni previste, seppur modeste, potrebbero risultare miste a sabbia sahariana in sospensione, un fenomeno già osservato in precedenti situazioni simili. I venti di ostro, provenienti da sud, soffieranno con una certa intensità, rendendo molto mossi, e localmente agitati, i bacini ionici, in particolare il Golfo di Taranto e le aree marine antistanti la costa crotonese.

Sul fronte termico, l’afflusso di aria calda meridionale manterrà temperature ben al di sopra della media stagionale, con punte comprese tra i 25°C e i 26°C attese soprattutto su Valle del Crati, Vibonese, Reggino Tirrenico e zona dello Stretto. Tuttavia, da martedì si osserverà una graduale attenuazione di questa mitezza, primo segnale di un cambiamento ormai imminente. Lo spostamento verso est della struttura depressionaria comporterà un indebolimento delle correnti calde, con conseguente lieve calo termico inizialmente avvertibile sulle aree tirreniche.

Lo scenario meteorologico tenderà a peggiorare in modo più deciso da mercoledì, quando è attesa la formazione di una nuova area di bassa pressione a ridosso delle estreme regioni meridionali. Questa evoluzione darà il via a una fase più perturbata, caratterizzata da piogge diffuse su buona parte del territorio calabrese, inaugurando una seconda parte della settimana all’insegna dell’instabilità.

