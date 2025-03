Meteo Calabria: temperature in forte aumento tra venerdì e sabato, valori fino a 29°C

MeteoWeb

Il tempo in Calabria si mantiene variabile nelle prossime ore, ma un significativo rialzo delle temperature è atteso tra venerdì 14 e sabato 15 marzo. Questo repentino cambiamento è legato a un affondo di aria polare sulla Penisola Iberica, che darà origine a una depressione destinata a spostarsi verso le regioni settentrionali italiane. Il suo passaggio attiverà un intenso richiamo di aria calda di origine nordafricana sulle regioni meridionali, con effetti particolarmente marcati sulla Calabria.

L’influenza di queste correnti miti si tradurrà in un deciso aumento delle temperature, con valori che, soprattutto sulle aree tirreniche e nel Cosentino, potrebbero raggiungere i 28-29°C nella giornata di venerdì, in particolare sulla Piana di Sibari. Sul versante ionico, invece, il clima si manterrà più fresco, anche se in un contesto comunque sopra la media stagionale. Sabato si prevede una replica del fenomeno, con temperature elevate diffuse su tutta la regione.

Nella notte tra giovedì e venerdì, il passaggio di un sistema nuvoloso potrebbe portare qualche debole e isolata precipitazione, caratterizzata da una presenza significativa di polveri desertiche sospese nell’aria. Tuttavia, nel corso della giornata di venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, favorendo un ulteriore rialzo termico grazie all’abbondante soleggiamento.

I venti meridionali rimarranno protagonisti, contribuendo a mantenere i mari molto mossi, un aspetto da considerare soprattutto per le attività marittime.

