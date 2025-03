Meteo Calabria: nubi in attenuazione e temperature in rialzo

MeteoWeb

Un recente calo della pressione atmosferica ha favorito l’afflusso di aria umida sulla Calabria, determinando un rapido incremento della copertura nuvolosa fino a cieli molto nuvolosi su gran parte della regione. Tuttavia, con l’inizio della nuova settimana, la situazione meteorologica tenderà gradualmente a migliorare. Lunedì persisteranno ancora alcune nubi sulla bassa Calabria, in particolare lungo il versante ionico, mentre il cielo sarà in progressivo rasserenamento sulle zone settentrionali della regione. Nel corso della giornata di martedì, le schiarite diverranno più ampie e interesseranno anche le aree meridionali, segnando un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Parallelamente, le temperature saranno in aumento, contribuendo a un clima più mite e gradevole. Questo progressivo ritorno alla stabilità porterà giornate più soleggiate, con un generale miglioramento che caratterizzerà gran parte della settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

