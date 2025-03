Meteo Calabria: tempo soleggiato, lieve peggioramento in arrivo

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sulla Calabria si manterranno stabili nei prossimi giorni grazie alla presenza di pressioni medio-alte, garantendo un clima prevalentemente soleggiato. Durante le ore pomeridiane, ampi rasserenamenti favoriranno un generale miglioramento, con temperature ancora piuttosto miti. In diverse località, infatti, le massime potranno sfiorare o superare i 20°C, regalando un assaggio di primavera. Tuttavia, con l’inizio della prossima settimana, si profila un cambiamento dello scenario atmosferico. Un nuovo peggioramento porterà rovesci diffusi, che interesseranno anche la regione, seppur in maniera più marginale. A restare ai margini di questa fase perturbata saranno i settori ionici, dove le precipitazioni risulteranno scarse o del tutto assenti, lasciando spazio a condizioni più asciutte e soleggiate.

Nonostante l’arrivo dell’instabilità, il clima continuerà a mantenersi mite, con valori termici che rimarranno superiori alla media del periodo. Questa alternanza tra fasi stabili e brevi episodi piovosi caratterizzerà quindi i prossimi giorni, delineando un quadro meteorologico dinamico ma senza particolari eccessi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

