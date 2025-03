Meteo Calabria: forte Tramontana e un brusco calo delle temperature

MeteoWeb

Un’importante irruzione di aria fredda e secca si prepara a raggiungere la Calabria nelle prossime ore, portando con sé un sensibile abbassamento delle temperature e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questo cambiamento è determinato dallo spostamento verso l’Europa centro-orientale dell’alta pressione che fino a oggi ha dominato sulle Isole Britanniche e sul Nord Europa, favorendo così l’afflusso di correnti settentrionali sulla nostra regione.

Nel corso del pomeriggio e della serata, i venti di tramontana inizieranno a soffiare con intensità soprattutto sul Crotonese e sul Cosentino, determinando una rapida dissoluzione della copertura nuvolosa su queste aree. Nelle restanti zone, invece, la nuvolosità sarà ancora variabile e potranno verificarsi deboli piogge sparse lungo le aree ioniche. Sulle montagne dell’Aspromonte e delle Serre, la diminuzione delle temperature favorirà la comparsa di nevicate oltre i 1300 metri, con possibilità di fiocchi anche a quote inferiori in caso di intensificazione del freddo.

Il calo termico sarà particolarmente evidente sulle aree interne del Cosentino e dello Ionio, così come sul Crotonese, dove le temperature massime subiranno una riduzione significativa. Contestualmente, i venti di tramontana si intensificheranno, soffiando con raffiche di burrasca lungo tutto il versante ionico e sui bacini tirrenici del Cosentino e del Catanzarese. Il moto ondoso aumenterà sensibilmente: il medio e alto Tirreno, così come lo Ionio, diventeranno molto mossi, mentre i bacini ionici del Reggino potranno raggiungere condizioni di mare agitato nelle ore serali.

Nella giornata di mercoledì 19 marzo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la Calabria, con un ulteriore calo delle temperature. La notte tra martedì e mercoledì sarà particolarmente fredda, con valori che potranno toccare i -8°C o -9°C sulle vette montuose e scendere fino a 0°C nelle vallate interne di pianura. Nonostante il soleggiamento prevalente durante il giorno, le temperature massime resteranno inferiori ai 15°C su tutto il territorio regionale, confermando così un clima decisamente rigido per il periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.