Meteo Calabria: tregua temporanea, ma in arrivo un severo peggioramento

Dopo una prima parte di giornata caratterizzata da deboli piogge, la Calabria si appresta a vivere un momentaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La circolazione depressionaria che ha determinato nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse tende infatti ad allontanarsi verso est, lasciando spazio all’ingresso di masse d’aria più secche che favoriranno un progressivo diradamento della copertura nuvolosa e l’apertura di schiarite, specie in serata.

Tuttavia, questa fase più stabile sarà di breve durata. Tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo è atteso un nuovo e più marcato peggioramento del tempo, legato all’arrivo di un vortice depressionario attualmente in formazione nei pressi della Corsica. Questa struttura ciclonica tenderà a muoversi rapidamente verso sud-est, raggiungendo dapprima il basso Tirreno e successivamente lo Ionio. Tale evoluzione sarà accompagnata da un’intensificazione dell’instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temporali, in particolare sui settori tirrenici e lungo i rilievi appenninici maggiormente esposti.

Il peggioramento sarà inoltre accompagnato da un sensibile calo delle temperature, complice l’ingresso di correnti settentrionali più fresche e sostenute, che contribuiranno a rendere il clima più rigido e a incrementare la ventilazione su gran parte del territorio regionale. Si profila dunque una seconda parte di settimana all’insegna del maltempo, con condizioni più dinamiche e tipicamente primaverili, caratterizzate da forti contrasti atmosferici.

