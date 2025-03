Meteo Calabria: ultimi ore di caldo anomalo, in arrivo un calo delle temperature

MeteoWeb

La Calabria è attualmente interessata da un’ondata di calore anomala, determinata dall’afflusso di intense correnti meridionali. Questo flusso caldo è stato attivato dalla presenza di una perturbazione sull’Italia settentrionale, che sta influenzando il quadro meteorologico regionale. Il cielo si presenta variabile, attraversato da nubi medio-alte che, in alcuni casi, stanno dando luogo a deboli piogge, concentrate principalmente sull’alto Cosentino Tirrenico. Queste precipitazioni, seppur sporadiche, trasportano con sé polveri di origine desertica, conferendo all’atmosfera un aspetto particolarmente fosco. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, specialmente lungo i settori occidentali della regione, portando a un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche.

A partire da domenica 16 marzo, si assisterà a un mutamento significativo del quadro atmosferico. La perturbazione responsabile dell’attuale fase di caldo anomalo si sposterà gradualmente verso est, perdendo parte della sua intensità. Tuttavia, il suo movimento favorirà l’ingresso di correnti occidentali più fresche, determinando un brusco calo delle temperature, soprattutto sulle aree tirreniche e interne. In queste zone, i valori termici torneranno su livelli più consoni alla stagione, accompagnati da un cielo parzialmente nuvoloso e dalla possibilità di brevi e deboli piogge nelle ore mattutine. Le precipitazioni potranno interessare in particolare il Cosentino e il Catanzarese tirrenico e interno, la Valle del Crati, il Vibonese e il Reggino tirrenico e montano.

Sulle aree ioniche, invece, il cambiamento sarà meno marcato. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con un leggero calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti, ma senza particolari episodi di instabilità. L’ingresso di correnti occidentali sancirà così la fine dell’ondata di calore, riportando il clima su valori più tipici per il periodo e favorendo un generale riequilibrio delle condizioni atmosferiche sulla regione.

