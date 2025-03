Meteo Calabria: variabilità nel weekend, peggioramento da lunedì

MeteoWeb

Un’area di pressioni medio-alte continua a influenzare la Calabria, determinando condizioni di stabilità atmosferica, in particolare sui settori settentrionali, dove il cielo si manterrà parzialmente soleggiato. Tuttavia, sulle aree costiere si osserverà una progressiva variazione delle condizioni meteo: sul versante tirrenico, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare nel corso della giornata, con la possibilità di deboli piogge dal pomeriggio e in serata. Sul litorale ionico, l’evoluzione sarà più marcata, con un incremento della nuvolosità accompagnato da piogge e rovesci, che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco nelle ore pomeridiane e serali.

Durante il fine settimana, la situazione meteorologica si manterrà per lo più stabile sulla maggior parte della regione, sebbene in un contesto di nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta. Non si escludono lievi fenomeni residui, in particolare sulla Calabria ionica centro-meridionale, dove qualche piovasco potrebbe ancora manifestarsi.

L’inizio della prossima settimana segnerà un cambiamento più significativo nello scenario meteorologico. L’arrivo di una nuova perturbazione favorirà un aumento dell’instabilità, con rovesci diffusi che, con il passare delle ore, si estenderanno progressivamente su tutta la regione, determinando un peggioramento più strutturato delle condizioni atmosferiche.

