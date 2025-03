Meteo Calabria: weekend all’insegna di piogge, vento e neve in montagna

MeteoWeb

Il tempo sulla Calabria si prepara a vivere un nuovo peggioramento, con una fase di instabilità destinata a protrarsi per tutto il fine settimana. La causa è da ricercare in una circolazione di bassa pressione che, dopo aver interessato l’Italia nei giorni scorsi, sta tornando ad approfondirsi proprio sul Sud della Penisola. Questo ritorno ciclonico avrà effetti marcati su tutta la regione, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, soprattutto nelle aree centro-meridionali.

Nella giornata di sabato 29 marzo, la pioggia tornerà a bagnare l’intero territorio calabrese, ma con particolare insistenza sul Catanzarese, il Vibonese e il Reggino. In queste zone, soprattutto lungo i versanti tirrenici e nelle aree interne, i fenomeni risulteranno più frequenti e intensi. Anche il basso Cosentino tirrenico sarà coinvolto dal maltempo. Le precipitazioni saranno accompagnate da un calo delle temperature sui rilievi, con nevicate attese in montagna: la quota neve varierà nel corso della giornata, oscillando tra i 1500 e i 1700 metri. Non mancherà il vento, che soffierà con intensità moderata o forte dai quadranti occidentali, in particolare nelle zone centro-meridionali della regione, contribuendo ad accentuare il senso di instabilità atmosferica.

La giornata di domenica sarà segnata da un quadro meteorologico ancora incerto. Sebbene il tempo resterà instabile, si potranno osservare maggiori schiarite rispetto al giorno precedente. Le precipitazioni saranno meno diffuse e più intermittenti, alternate a pause asciutte, soprattutto nelle ore centrali. Tuttavia, la situazione rimarrà dinamica, e non si esclude la possibilità di nuovi brevi rovesci o locali episodi di maltempo improvviso.

