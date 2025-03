Meteo Calabria: weekend con Scirocco e temperature in netto aumento

MeteoWeb

Il fine settimana in arrivo sulla Calabria sarà caratterizzato da una situazione meteorologica dinamica, influenzata dall’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che interesserà principalmente il Centro-Nord dell’Italia. Sebbene l’alta pressione continui a garantire ancora qualche ora di bel tempo, già da sabato si inizieranno a percepire i primi segnali di cambiamento anche sul territorio calabrese, dove il protagonista assoluto sarà lo Scirocco.

I venti meridionali in arrivo dal Nord Africa porteranno con sé masse d’aria calda che faranno schizzare verso l’alto le temperature, generando un’anomalia termica particolarmente marcata per il periodo. Le colonnine di mercurio si spingeranno fino a toccare punte di 22-23°C sabato, con ulteriori rialzi attesi nella giornata di domenica, quando si potrebbero raggiungere picchi di 25-26°C in diverse aree della regione, in particolare sul Cosentino, sul Vibonese, sulla Piana di Gioia Tauro e sulla Piana Lametina. Le zone ioniche centrali e meridionali, invece, registreranno valori termici leggermente più contenuti.

Il cielo si presenterà spesso velato o parzialmente nuvoloso a causa del transito di nubi medio-alte provenienti da sud-ovest. In alcune fasi non si escludono deboli piogge sparse, che potrebbero essere accompagnate da polveri desertiche in sospensione. Questo fenomeno, tipico dei flussi sciroccali, potrebbe generare precipitazioni “sporche”, con possibili depositi di sabbia su auto e superfici esposte.

Anche i mari risentiranno dell’intensificazione dei venti di Scirocco: saranno molto mossi, con condizioni fino ad agitate soprattutto sul Golfo di Taranto, dove la ventilazione meridionale sarà più insistente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.