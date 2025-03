Meteo e Clima: in Alto Adige in archivio un mese di marzo troppo caldo e umido

MeteoWeb

“Il mese di marzo 2025 è stato molto mite in tutto l’Alto Adige. Le temperature sono state da uno a un grado e mezzo al di sopra del valore di riferimento a lungo termine ne periodo compreso tra il 1991 ed il 2020”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin, dell‘Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe.

Temperatura massima e minima del mese

La temperatura massima del mese è stata registrata il 27 marzo presso la stazione meteorologica di Gargazzone con 22,6°C, mentre la temperatura più bassa è stata rilevata nella mattina del 2 marzo a Sesto, con meno 12,5°C.

Precipitazioni superiori alla media

“Dopo un inverno relativamente povero di neve, le precipitazioni di marzo sono tornate a essere superiori alla media, soprattutto a causa di una settimana molto piovosa registrata a metà mese“, riferisce il meteorologo Peterlin. La quantità di pioggia più alta è stata registrata a Platt in Val Passiria con 120 litri per metro quadrato, la più bassa a Silandro con 25 litri per metro quadrato.

Ancora sole, vento da nord in attenuazione

Il mese di aprile si aprirà con tempo abbastanza soleggiato su gran parte del territorio. Sulla cresta di confine ci saranno degli annuvolamenti più intensi. Clima ancora ventoso. Mercoledì 2 aprile in cielo si alterneranno sole e nubi. Venti da nord in attenuazione. Giovedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche nube innocua in cielo. Tempo molto soleggiato anche nella giornata di venerdì. Temperature primaverili con massime fino a 22°C.

