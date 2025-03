Meteo, dinamiche tardo-invernali sull’Europa: effetti del collasso del vortice polare

MeteoWeb

L’avvio di aprile 2025 si presenta con un’impronta tipicamente invernale, segnando una prosecuzione del clima rigido già sperimentato sul finire di marzo. Le dinamiche meteorologiche che stanno interessando l’Europa sono complesse e frutto di un insieme di fattori su larga scala, che affondano le radici in eventi atmosferici di notevole rilevanza. Tra questi, spicca il collasso finale del vortice polare, verificatosi a metà marzo, accompagnato da un marcato riscaldamento stratosferico. Questo processo ha inciso profondamente sulla struttura del jet stream, indebolendolo e consentendo alle masse d’aria artica di scivolare verso le latitudini medie.

Le conseguenze di tali evoluzioni non si sono fatte attendere. In molte aree d’Europa si registra un sensibile calo delle temperature, con valori sotto lo zero anche nelle principali città. La presenza di un’area di alta pressione stabilizzata a sud dell’Islanda ha agito da catalizzatore, favorendo un’infiltrazione di correnti gelide dai quadranti nord-orientali che hanno rapidamente conquistato gran parte del continente. Questo flusso d’aria fredda, a contatto con le temperature più miti delle acque del Mediterraneo, ha incentivato la formazione di depressioni cicloniche di varia intensità, capaci in alcuni casi di evolvere in sistemi paragonabili ai cicloni tropicali mediterranei, noti anche come “medicanes”. Pur rari, questi fenomeni sono più probabili quando sussistono forti contrasti termici e la presenza di nuclei freddi in quota.

L’evoluzione atmosferica in atto risente anche di una significativa flessione dell’indice AO (Arctic Oscillation), che segnala una fase di blocco zonale in cui le perturbazioni non seguono più un andamento ovest-est regolare, ma tendono a rimanere stazionarie o a compiere traiettorie meridionali. Questo tipo di configurazione accentua il rischio di ulteriori irruzioni artiche nel cuore dell’Europa, mantenendo attivo un pattern meteorologico freddo e instabile.

Tali condizioni non escludono la possibilità di nevicate tardive, soprattutto nelle zone interne e montuose, e di episodi di gelo notturno anche a bassa quota. Oltre all’impatto meteorologico diretto, questo scenario ha implicazioni più ampie, in particolare sul fronte energetico. Il prolungarsi del freddo rischia infatti di mettere ulteriormente sotto pressione la domanda di energia in Europa, in un momento delicato segnato da riserve di gas naturale non ancora ristabilite pienamente.

In conclusione, l’Europa sta vivendo un inizio di primavera che ricalca più le dinamiche di un inverno avanzato che quelle tipiche della nuova stagione. Un contesto che conferma come le dinamiche atmosferiche globali, tra riscaldamento stratosferico e modifiche profonde nella circolazione emisferica, possano generare effetti a catena di vasta portata, trasformando il volto del clima europeo ben oltre i confini temporali tradizionali delle stagioni.

