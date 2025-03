Meteo Emilia-Romagna: alta pressione e clima primaverile in arrivo

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere una fase di tempo stabile e soleggiato grazie all’espansione di un campo di alta pressione che abbraccia l’intera regione. Questa configurazione garantirà condizioni meteorologiche asciutte e cieli sereni su tutto il territorio, con un generale miglioramento rispetto ai giorni precedenti. A partire da lunedì, l’anticiclone favorirà giornate luminose e prive di precipitazioni, con un ampio soleggiamento diffuso. Le temperature minime subiranno un lieve calo, mantenendosi piuttosto fresche soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Tuttavia, nel corso della settimana, i valori massimi saranno in progressivo rialzo, raggiungendo punte di 16-18°C nelle zone di pianura a partire da metà settimana.

Questa fase anticiclonica segna l’ingresso in un periodo più stabile, con temperature sempre più vicine ai valori primaverili, creando condizioni ideali per giornate miti e piacevoli su tutta la regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.