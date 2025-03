Meteo Emilia Romagna: alta pressione e temperature miti fino al weekend

MeteoWeb

L’Emilia Romagna si appresta a vivere una settimana caratterizzata dal dominio dell’alta pressione, con condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate almeno fino a venerdì. Il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso, garantendo giornate luminose e un clima complessivamente gradevole. Tuttavia, nel corso della metà settimana, potranno formarsi banchi di nebbia nelle aree di bassa pianura, un fenomeno tipico di situazioni di stabilità atmosferica e inversione termica nelle ore più fredde della notte e del primo mattino.

Le temperature minime si manterranno su valori compresi tra -2 e +4°C, con condizioni di freddo notturno che potrebbero favorire locali gelate nelle aree più esposte. Durante il giorno, invece, l’influenza dell’anticiclone garantirà un progressivo riscaldamento, con massime che si attesteranno tra i 14 e i 18°C, regalando un clima decisamente mite per il periodo. L’escursione termica tra la notte e il giorno sarà quindi marcata, un elemento da tenere in considerazione soprattutto nelle zone interne e nelle campagne.

Questo scenario di stabilità potrebbe però subire un cambiamento significativo nel fine settimana. Tra domenica 9 e lunedì 10 marzo si profila infatti l’avvicinamento di una perturbazione che potrebbe portare un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni.

