Meteo Emilia-Romagna: il maltempo si attenua, in arrivo giornate più stabili

L’Emilia-Romagna si avvia verso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la circolazione depressionaria che ha caratterizzato i giorni precedenti destinata a perdere forza. Già dalla serata, l’instabilità comincerà a diminuire, lasciando spazio a un quadro più asciutto. La giornata di domenica segnerà un’ulteriore attenuazione dei fenomeni, con le ultime piogge residue confinate alle zone appenniniche nelle ore notturne. Nel corso della giornata, la nuvolosità si diraderà gradualmente, aprendo la strada a condizioni più stabili.

A partire da lunedì, l’espansione di un campo anticiclonico garantirà tempo stabile e cieli prevalentemente sereni per diversi giorni. Le temperature, pur mantenendosi su valori gradevoli, subiranno un lieve e graduale calo, riallineandosi con le medie stagionali. Questo scenario favorirà giornate soleggiate e dal clima piacevole, segnando il ritorno a una fase meteorologica più tranquilla sulla regione.

