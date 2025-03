Meteo Emilia-Romagna: bel tempo fino a sabato, poi instabilità in crescita

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si trova sotto l’influenza di un campo di alta pressione, che garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio. Tuttavia, nelle ore più fredde del giorno, le valli interne potrebbero essere interessate da foschie dense o banchi di nebbia, fenomeni destinati a dissolversi con il progressivo riscaldamento diurno. Nella giornata di sabato 8 marzo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con la presenza di nubi basse e nebbie nelle aree orientali della regione durante le prime ore del mattino. Le temperature minime saranno in lieve aumento, oscillando tra i 2 e i 6°C, mentre le massime si manterranno stabili con valori compresi tra gli 11 e i 15°C. I venti soffieranno deboli e variabili, con una leggera brezza lungo la costa nel pomeriggio, che potrà risultare localmente più intensa. Il mare si presenterà calmo o poco mosso.

Domenica 9 marzo segnerà l’inizio di un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Durante la mattinata, la nuvolosità aumenterà progressivamente, iniziando dai rilievi per poi estendersi al resto della regione. In pianura e lungo la costa, le prime ore del giorno potranno essere caratterizzate da banchi di nebbia, in dissolvimento con il passare del tempo. Nel pomeriggio, il cielo tenderà a coprirsi sempre più, con parziali schiarite che potranno resistere lungo il litorale. Dalla serata, l’instabilità si farà più marcata, con le prime precipitazioni che interesseranno l’Appennino occidentale, intensificandosi progressivamente e assumendo localmente carattere di rovescio o temporale. Le piogge si estenderanno gradualmente verso le pianure, risultando più diffuse nelle zone centro-occidentali della regione.

Le temperature minime subiranno un lieve calo, attestandosi tra i 2 e i 4°C, mentre le massime rimarranno pressoché stabili, con valori compresi tra gli 11 e i 15°C. Il fine settimana sarà quindi caratterizzato da un progressivo aumento della copertura nuvolosa, anticipando il peggioramento atteso a partire da lunedì, che porterà condizioni più instabili su tutto il territorio.

