Meteo Emilia-Romagna: bel tempo fino a sabato, poi piogge in arrivo da ovest

L’Emilia-Romagna continua a essere interessata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente soleggiati su tutto il territorio. Le giornate proseguono all’insegna del bel tempo, con temperature in progressivo aumento, soprattutto nelle ore diurne, dove si potranno registrare valori massimi fino a 16-17°C in pianura. L’assenza di perturbazioni favorisce un clima mite e asciutto, con venti deboli e un mare calmo lungo la costa.

Durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino, non si escludono foschie o locali banchi di nebbia, in particolare lungo il corso del Po e sulle zone pianeggianti della Romagna. Questi fenomeni saranno però destinati a dissolversi rapidamente con il sorgere del sole, lasciando spazio a cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Questa fase di tempo stabile e gradevole si protrarrà almeno fino a sabato, ma con l’avvicinarsi della fine della settimana si intravedono i primi segnali di un cambiamento. A partire da domenica, infatti, si prevede un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di una perturbazione da Ovest, che porterà un aumento della copertura nuvolosa e il ritorno delle piogge, estendendosi poi anche all’inizio della prossima settimana.

