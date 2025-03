Meteo Emilia-Romagna: freddo intenso e gelate, ma il clima è destinato a cambiare

MeteoWeb

L’aria fredda ha ormai raggiunto l’Emilia-Romagna, determinando un deciso calo delle temperature e favorendo condizioni invernali su gran parte della regione. Nei prossimi giorni, le gelate saranno diffuse, con valori minimi che, tra mercoledì e giovedì, si attesteranno tra -3°C e 0°C in molte aree della pianura, fatta eccezione per le zone costiere e le aree limitrofe, dove il clima sarà leggermente più mite. I venti, attualmente orientati dai quadranti est/nord-est, risultano deboli nelle zone centro-occidentali, mentre sul settore orientale si presentano moderati, con raffiche di forte intensità lungo la costa tra la notte e il primo mattino.

Tuttavia, a partire dal pomeriggio-sera, si prevede una graduale attenuazione dell’intensità, con una successiva variazione della direzione. Anche il mare risente di queste condizioni atmosferiche, risultando molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo.

Mercoledì 19 marzo sarà caratterizzato da cieli sereni su tutta la regione, senza fenomeni di precipitazione. Le temperature minime subiranno un ulteriore calo, con valori compresi tra -4°C e 2°C, mentre le massime tenderanno a risalire leggermente, oscillando tra i 7°C e gli 11°C.

A partire da venerdì 21 marzo, la situazione meteorologica subirà una graduale trasformazione. L’ingresso di correnti più miti e umide dai quadranti meridionali favorirà un progressivo aumento della nuvolosità, che risulterà più compatta lungo i rilievi. Nel corso del fine settimana, non si escludono deboli precipitazioni nelle zone appenniniche, segnando un cambio di scenario rispetto alle attuali condizioni fredde e asciutte. Parallelamente, le temperature registreranno un costante incremento, preannunciando un ritorno a condizioni più tipicamente primaverili.

