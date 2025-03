Meteo Emilia-Romagna: instabilità con nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si prepara ad affrontare giornate caratterizzate da un aumento della copertura nuvolosa a causa dell’afflusso di infiltrazioni umide, che determineranno cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del territorio. Nonostante la presenza di nubi compatte, i fenomeni associati risulteranno generalmente deboli e discontinui, con precipitazioni limitate e distribuite in modo irregolare. Martedì 11 marzo sarà contraddistinto da un’alternanza tra nubi e locali schiarite, con aperture più ampie in Romagna. Le precipitazioni saranno prevalentemente deboli e intermittenti, più probabili nelle ore mattutine sull’area occidentale dell’Emilia e sulla bassa pianura orientale. Nel corso del pomeriggio, la variabilità atmosferica favorirà lo sviluppo di rovesci e locali temporali sulle aree di pianura, mentre in serata nuove precipitazioni sparse tenderanno a interessare il settore occidentale della regione.

La quota neve si attesterà intorno ai 1800 metri nelle prime ore della giornata, per poi scendere progressivamente fino ai 1600 metri in serata. Le temperature minime rimarranno pressoché stabili, oscillando tra i 3 e gli 8°C, mentre le massime subiranno un lieve calo, con valori compresi tra i 10 e i 16°C. La ventilazione sarà debole dai quadranti occidentali, con rinforzi da sud sui rilievi nel pomeriggio.

Mercoledì 12 marzo la nuvolosità si presenterà in modo irregolare, con schiarite più ampie nelle ore mattutine sulla pianura emiliana e nel pomeriggio in Romagna, mentre addensamenti più consistenti continueranno a insistere sulle zone appenniniche fino a sera. Le precipitazioni saranno anch’esse variabili, con rovesci inizialmente concentrati sull’Appennino e successivamente estesi alla pianura emiliana centro-orientale nel pomeriggio, dove potranno assumere carattere temporalesco. Le piogge tenderanno ad attenuarsi entro la serata, con residue nevicate relegate alle cime più alte dell’Appennino emiliano.

