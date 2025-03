Meteo Emilia-Romagna: attese nuove piogge, ma senza criticità estreme

MeteoWeb

Sull’Emilia-Romagna si profila una nuova fase di maltempo, seppur di entità più contenuta rispetto alle regioni centro-meridionali del Paese. Dopo le precipitazioni registrate nelle ultime ore, un ulteriore peggioramento interesserà la regione nella giornata di giovedì 27 marzo, a causa di un minimo depressionario in transito sul Mediterraneo centrale. Questa figura barica determinerà rovesci intensi soprattutto tra Puglia, Basilicata, Calabria, Marche e Abruzzo, mentre sull’Emilia-Romagna i fenomeni risulteranno più attenuati ma comunque localmente significativi.

Le piogge si concentreranno prevalentemente sui settori orientali della regione. In particolare, si prevedono precipitazioni deboli sul ferrarese e sul bolognese, mentre sul cesenate, sul riminese e sui rilievi appenninici tra riminese, cesenate e parte del forlivese potranno assumere intensità moderata. Non sono attesi eventi alluvionali, ma la situazione idrogeologica va monitorata con attenzione, soprattutto nelle zone già provate dalle recenti piogge, dove i terreni si presentano saturi e dunque più sensibili a nuovi apporti idrici.

Il quadro meteorologico, pur senza destare allarmi, richiederà quindi un certo grado di vigilanza, soprattutto nelle aree montane e pedecollinari del settore orientale, dove si concentrerà il grosso dei fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.