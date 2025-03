Meteo Emilia-Romagna: ancora instabilità, poi peggioramento con neve e freddo

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna è attualmente interessata da un’area di bassa pressione che sta determinando condizioni di tempo instabile, con precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale. Le piogge, temporaneamente in intensificazione, caratterizzeranno la giornata, ma con l’arrivo della domenica si assisterà a un graduale miglioramento. Nonostante la stabilità prevista per domenica, con cieli sereni o poco nuvolosi e solo qualche foschia sulle aree di pianura, la situazione resterà dinamica. Nel corso della giornata, la formazione di nubi cumuliformi potrebbe determinare brevi rovesci sui rilievi appenninici, in particolare tra l’Emilia e l’entroterra romagnolo, con eventuali nevicate oltre i 1200-1400 metri. Tuttavia, nel complesso, il contesto meteorologico risulterà più tranquillo rispetto ai giorni precedenti, con un generale miglioramento del tempo.

Attenzione però a un nuovo e rapido peggioramento atteso dalla serata di lunedì. Dopo un inizio di giornata caratterizzato da schiarite, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a cieli molto nuvolosi o coperti entro la sera. Le precipitazioni torneranno nel pomeriggio, con rovesci sparsi in ingresso da nord-est, che interesseranno principalmente le basse pianure e il settore centro-orientale della regione. In serata, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con piogge più diffuse concentrate soprattutto lungo i rilievi.

L’elemento più rilevante sarà il calo delle temperature, che favorirà un abbassamento della quota neve fino a 700-800 metri entro la fine della giornata. L’Appennino tornerà così a imbiancarsi, riportando scenari tipicamente invernali. A partire da martedì, si prevede un miglioramento generale, seppur in un contesto di clima rigido, con temperature che rimarranno su valori inferiori alla norma per alcuni giorni.

