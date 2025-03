Meteo Emilia-Romagna: piogge abbondanti e instabilità almeno fino al weekend

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si trova sotto l’influenza di un’area di bassa pressione che sta determinando condizioni di tempo instabile su gran parte del territorio. La giornata di giovedì 13 marzo sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, con coperture più compatte sulle pianure interne e lungo il crinale appenninico. Tuttavia, qualche schiarita potrebbe farsi strada sulla Romagna in serata. Le precipitazioni saranno distribuite in modo irregolare, con una maggiore probabilità di piovaschi già nelle prime ore del mattino, in particolare lungo l’Appennino. Con il passare delle ore, l’instabilità tenderà ad aumentare, portando allo sviluppo di temporali nelle aree di pianura più vicine al corso del Po. In serata, ulteriori rovesci risaliranno dall’Appennino, coinvolgendo la pianura centro-occidentale e rendendo il quadro meteorologico ancora più perturbato.

Questa fase instabile, caratterizzata da frequenti precipitazioni e da una spiccata variabilità, è destinata a persistere almeno fino al fine settimana. Nonostante qualche intervallo soleggiato possa alternarsi ai momenti di maltempo, un miglioramento più deciso delle condizioni atmosferiche non è atteso prima della metà della prossima settimana.

