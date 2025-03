Meteo Emilia-Romagna: in arrivo piogge, temporali e vento forte

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo calo della pressione atmosferica che favorirà l’afflusso di aria umida e instabile. Tra la sera e la notte, il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto, sebbene sulla Romagna non mancheranno momenti di parziale schiarita. Nel corso della notte, le prime precipitazioni si svilupperanno sotto forma di rovesci e temporali, interessando inizialmente l’Emilia per poi estendersi alla Romagna. Le aree maggiormente coinvolte saranno il ravennate e il forlivese, dove le piogge potranno risultare più insistenti, mentre il cesenate e il riminese vedranno fenomeni più intermittenti. Con il passare delle ore, la situazione si manterrà caratterizzata da una forte variabilità atmosferica, con nuove precipitazioni che nel pomeriggio tenderanno a insistere soprattutto sulle zone interne del bolognese, del ravennate e del forlivese.

Nel corso della serata, un ulteriore peggioramento si svilupperà da sud, portando nuove piogge che si diffonderanno gradualmente dai rilievi fino a interessare l’intero territorio regionale. La quota neve sarà generalmente elevata, oltre i 1700-1900 metri, con temporanei abbassamenti fino ai 1200-1400 metri sulle province di Piacenza e Parma, mentre su Reggio Emilia la neve potrà scendere fino ai 1500-1600 metri.

Le temperature rimarranno pressoché invariate, con valori minimi compresi tra i 2 e gli 11°C e massime tra i 10 e i 19°C. La ventilazione si presenterà moderata o a tratti forte dai quadranti meridionali nelle prime ore della giornata, con raffiche più intense da sud-ovest lungo l’Appennino e da sud-est sulla costa romagnola e nel ferrarese. Nel pomeriggio, i venti tenderanno ad attenuarsi e a disporsi da nord-ovest sulla pianura emiliana e da sud-ovest sul resto della regione.

Il quadro meteorologico della giornata di sabato vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite più ampie nel pomeriggio e in serata, soprattutto sulle aree pianeggianti e costiere della Romagna. Le precipitazioni risulteranno sparse e prevalentemente sotto forma di rovesci o piovaschi di breve durata, più probabili nella notte e nelle prime ore del mattino, e nuovamente nel pomeriggio sull’Emilia e sulle zone interne della Romagna. In serata, il tempo tenderà a stabilizzarsi, con residue piogge che potranno ancora interessare l’Emilia occidentale e le aree di bassa pianura. Anche la quota neve rimarrà elevata, attestandosi oltre i 1700-1900 metri.

La situazione meteo richiede un’attenzione particolare per la variabilità dei fenomeni previsti, con rovesci e temporali che potrebbero manifestarsi in modo irregolare, ma con intensità localmente significativa, soprattutto nelle zone interne della regione.

