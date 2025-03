Meteo Emilia-Romagna: dal sole al maltempo, piogge e temporali in arrivo nel weekend

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna sta vivendo giornate caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica grazie alla presenza di un campo di alta pressione che assicura cieli sereni e un clima asciutto su tutto il territorio. Il tempo stabile favorisce un graduale aumento delle temperature, con valori in crescita sia durante il giorno che nelle ore notturne. Tuttavia, questa fase di tranquillità meteorologica è destinata a interrompersi con l’avvicinarsi del fine settimana, quando la situazione cambierà in modo significativo a causa dell’arrivo di un sistema perturbato di origine atlantica.

L’ingresso di una vasta saccatura sull’Europa occidentale determinerà un richiamo di correnti meridionali umide e instabili, che raggiungeranno la regione portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche. A partire da sabato, la nuvolosità inizierà ad aumentare progressivamente, lasciando spazio alle prime precipitazioni, che nel corso del fine settimana diventeranno più diffuse e intense. Le piogge interesseranno diverse aree della regione, con possibili fenomeni anche a carattere temporalesco, specialmente nelle zone più esposte ai venti umidi in risalita dal Mediterraneo.

L’influenza di questa perturbazione non si limiterà al solo weekend, ma continuerà a manifestarsi anche nei giorni successivi, rendendo l’inizio della prossima settimana piuttosto movimentato dal punto di vista meteorologico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.