Meteo Emilia-Romagna: nuvole, pioggia e neve in Appennino, poi sole

L’avvio del mese di aprile in Emilia-Romagna sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche piuttosto grigie e instabili, soprattutto lungo i settori appenninici. Il cielo si presenterà spesso coperto o molto nuvoloso su gran parte della regione, con nubi più compatte in arrivo dai quadranti orientali e dirette verso l’interno. Le precipitazioni interesseranno in particolare l’Appennino, a partire dalla Romagna e in estensione verso l’Emilia, con nevicate che potranno scendere fino a quote comprese tra gli 800 e i 1100 metri, un livello relativamente basso per il periodo.

Le temperature subiranno un generale calo, più marcato nei valori minimi notturni e nelle aree montuose e orientali, dove anche le massime faranno registrare una flessione. A livello di ventilazione, si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est, che soffieranno con maggiore insistenza lungo le zone costiere, nel Ferrarese e sui rilievi. Il moto ondoso del mare sarà in aumento, con condizioni poco mosse sotto costa e più agitate al largo.

Nella giornata di mercoledì 2 aprile, il tempo si manterrà inizialmente nuvoloso, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo miglioramento, con schiarite in arrivo da nord-est e via via più ampie nel pomeriggio. Giovedì 3 aprile sarà invece una giornata decisamente più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. In questa fase più soleggiata, le temperature massime torneranno a salire, riportando valori più consoni alla stagione e segnando così l’inizio di una parentesi meteorologica più gradevole e primaverile.

