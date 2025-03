Meteo Emilia-Romagna: rovesci e temporali, poi miglioramento domenica

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna continua a essere interessata da un sistema perturbato che sta portando condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni più intense localizzate nell’Appennino bolognese e nel crinale modenese. Tuttavia, nuove piogge in risalita dal Centro Italia potrebbero influenzare ulteriormente il quadro meteorologico della regione.

Sabato si prevede un cielo prevalentemente molto nuvoloso, con coperture più compatte tra la notte e il mattino sulle zone appenniniche e sull’Emilia occidentale. Le precipitazioni saranno deboli o localmente moderate durante le prime ore della giornata, concentrandosi soprattutto sull’Emilia e sulla Romagna settentrionale, mentre nelle altre zone potrebbero risultare più sporadiche o assenti. Nel pomeriggio si assisterà a un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare localmente intensi, in particolare sulla bassa collina e sulla pianura emiliana, oltre che tra il ferrarese e il ravennate. La situazione tenderà a stabilizzarsi in serata, con fenomeni in graduale attenuazione, sebbene non si escludano rovesci isolati nelle aree di bassa pianura e lungo il crinale appenninico. La quota neve, inizialmente piuttosto elevata, è prevista in calo nel corso della giornata, passando dai 1700-1900 metri del mattino ai 1500-1700 metri in serata.

Le temperature minime rimarranno pressoché stabili, oscillando tra i 4 e gli 11°C, mentre le massime saranno in lieve aumento, con valori compresi tra 11 e 19°C. La ventilazione soffierà con intensità moderata, con venti provenienti da sud/sud-ovest nelle aree interne emiliane e nell’entroterra romagnolo, da sud-est tra il ferrarese e la pianura-costa romagnola, mentre sulle pianure emiliane si registreranno correnti da est.

Domenica il quadro meteorologico mostrerà un miglioramento significativo, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi addensamenti cumuliformi, in particolare sull’Appennino emiliano e sulla Romagna centro-meridionale, dove non si escludono isolati rovesci. Durante la notte e le prime ore del mattino, foschie dense e banchi di nebbia potranno ridurre la visibilità sulle pianure emiliane, richiedendo particolare attenzione alla guida. Le precipitazioni saranno nel complesso assenti, salvo qualche fenomeno residuo nelle prime ore della notte sulle zone di bassa pianura. Eventuali rovesci pomeridiani sulle zone appenniniche ed entroterra romagnolo potrebbero assumere carattere nevoso oltre i 1200-1400 metri di quota.

La tendenza per i giorni successivi lascia intravedere un consolidamento delle condizioni di stabilità atmosferica, con un ritorno a temperature più miti e cieli in prevalenza sgombri da nubi, sebbene non si possano escludere nuovi episodi di instabilità a carattere locale.

