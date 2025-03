Meteo Emilia-Romagna: nubi, rovesci e temporali fino a metà settimana

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si prepara ad affrontare una fase meteorologica all’insegna dell’instabilità. Una vasta circolazione depressionaria in progressivo approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale sta infatti iniziando a influenzare il tempo sulla regione, portando cieli coperti e un generale aumento della nuvolosità, con piogge a tratti e frequenti passaggi perturbati. Il contesto sarà variabile, con momenti più asciutti alternati a episodi di instabilità, in un andamento tipico del periodo primaverile.

La giornata di martedì 25 marzo inizierà con qualche schiarita, soprattutto al mattino, ma nel corso delle ore le condizioni tenderanno rapidamente a cambiare. Già nel corso della notte precedente, saranno possibili rovesci sparsi e locali temporali tra la Romagna e l’Emilia orientale, fenomeni destinati a esaurirsi entro le prime ore della mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio l’instabilità tornerà protagonista, con nuovi rovesci temporaleschi che si concentreranno prevalentemente lungo i rilievi centro-orientali, pur non escludendo episodi più isolati anche su pianure interne come il bolognese e il ferrarese. Le precipitazioni tenderanno a cessare gradualmente in serata.

Mercoledì 26 marzo si aprirà con cieli più sereni e un miglioramento temporaneo, accompagnato dal dissolvimento di foschie o banchi di nebbia sulle zone di pianura. Nel pomeriggio, però, la situazione resterà dinamica: la nuvolosità tornerà ad aumentare, specialmente sulle aree collinari e appenniniche, dove si svilupperanno nuovi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco. La tendenza all’instabilità, dunque, proseguirà, delineando un contesto meteorologico tipicamente primaverile, caratterizzato da forti contrasti tra sole e fenomeni convettivi.

