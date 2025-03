Meteo Emilia-Romagna: settimana all’insegna dell’instabilità con rovesci e temporali pomeridiani

MeteoWeb

In Emilia-Romagna si avvia una nuova fase di instabilità atmosferica, con condizioni meteorologiche che, nei prossimi giorni, si manterranno improntate alla variabilità. Le ultime precipitazioni che hanno interessato il piacentino e l’area occidentale del parmense si sono ormai esaurite, lasciando spazio a un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi, con coperture più compatte attese nelle ore serali. In questo quadro, non si esclude la possibilità che nuove deboli precipitazioni si formino dalle zone collinari, estendendosi localmente verso le pianure.

Per la giornata di lunedì 24 marzo, il tempo si presenterà incerto fin dalle prime ore del mattino, con alternanza di nuvolosità e schiarite. Tuttavia, con il passare delle ore e in particolare nel pomeriggio, si assisterà a un nuovo aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di rovesci e temporali isolati che interesseranno in primis le aree collinari emiliane e l’entroterra romagnolo, per poi estendersi, in forma più irregolare, anche alle zone pianeggianti.

La giornata di martedì 25 marzo sarà caratterizzata da una maggiore variabilità. Dopo un inizio mattinata con schiarite e residui fenomeni notturni — soprattutto tra la Romagna e l’Emilia orientale — si assisterà a un rapido esaurimento delle precipitazioni entro le prime ore del giorno. Ma sarà ancora una volta il pomeriggio a presentare le condizioni più instabili: rovesci e temporali torneranno a svilupparsi, risultando più probabili e localmente intensi lungo i rilievi centro-orientali. Fenomeni più isolati, ma comunque possibili, potranno coinvolgere anche la Romagna e le aree comprese tra il bolognese e il ferrarese. I fenomeni andranno attenuandosi dalla prima serata.

