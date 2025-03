Meteo Emilia-Romagna: instabilità diffusa con rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere una fase meteorologica instabile con l’avvicinarsi di una perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità nelle prossime ore. Le prime deboli precipitazioni sono attese sul crinale emiliano tra il tardo pomeriggio e la sera, per poi intensificarsi progressivamente nel corso della serata. Le piogge diventeranno più insistenti e si estenderanno a gran parte della regione durante la notte, determinando un peggioramento diffuso delle condizioni atmosferiche.

Tuttavia, la situazione vedrà un rapido miglioramento già dal mattino successivo, con schiarite che avanzeranno progressivamente dai rilievi centro-occidentali. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un contesto variabile, con la possibilità di rovesci sparsi, mentre in serata nuove precipitazioni torneranno a interessare il territorio, partendo dai settori occidentali.

Martedì 11 marzo, il cielo si presenterà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, sebbene in Romagna siano attese schiarite più ampie nel corso della giornata. Le precipitazioni risulteranno deboli e intermittenti al mattino, con una maggiore probabilità di piogge sull’Emilia occidentale e sulla bassa pianura orientale. Con il passare delle ore, la variabilità atmosferica favorirà la formazione di rovesci e locali temporali sulle aree di pianura, mentre in serata nuove precipitazioni sparse interesseranno la regione a partire dai settori occidentali.

La quota neve sarà inizialmente attestata attorno ai 1800 metri nelle prime ore del giorno, per poi abbassarsi gradualmente fino ai 1600 metri entro la sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

