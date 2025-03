Meteo Emilia-Romagna: rovesci, temporali e qualche schiarita fino a giovedì

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si trova sotto l’influenza di un’area di bassa pressione che determina condizioni di instabilità diffusa, con cielo spesso nuvoloso e precipitazioni sparse che interessano gran parte del territorio. Le giornate a venire saranno caratterizzate da un’alternanza di schiarite e rovesci, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e in prossimità delle aree appenniniche. Nella giornata di mercoledì 12 marzo, la nuvolosità sarà irregolare, con momenti di cielo più aperto al mattino sulla pianura emiliana, mentre addensamenti più compatti persisteranno nelle zone appenniniche fino a sera. Le precipitazioni risulteranno inizialmente più frequenti sui rilievi, per poi estendersi nel pomeriggio anche alle pianure centro-orientali dell’Emilia, dove potranno assumere carattere temporalesco.

Con il progressivo esaurimento dei fenomeni entro la prima serata, le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con minime in aumento comprese tra i 9°C e i 14°C, mentre le massime rimarranno pressoché stabili tra i 10°C e i 16°C. Sui rilievi più alti dell’Appennino emiliano, oltre i 1900 metri, le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso.

Giovedì 13 marzo il cielo si presenterà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle pianure interne e lungo il crinale appenninico. Nel corso della giornata la variabilità atmosferica favorirà la formazione di piovaschi mattutini sull’Appennino e, nel pomeriggio, la possibilità di temporali sulle basse pianure in prossimità del Po. Con il passare delle ore, nuovi rovesci tenderanno a risalire dall’Appennino verso la pianura centro-occidentale, mentre in serata si potranno avere le prime schiarite più ampie sulla Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

