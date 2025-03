Meteo Emilia-Romagna: dopo il gelo arriva lo Scirocco, si va verso un deciso rialzo termico

MeteoWeb

Come previsto, la scorsa notte l’Emilia-Romagna è stata interessata da un’estesa ondata di gelo, con temperature che sono scese sotto lo zero in molte aree extra-urbane, mentre la fascia costiera è rimasta esclusa dal fenomeno. I valori registrati nella pianura ravennate, misurati a due metri dal suolo, hanno oscillato tra -1,5°C e -2,5°C, con alcuni picchi locali che hanno toccato i -3°C.

Sebbene queste temperature siano nettamente inferiori alla media stagionale, non si avvicinano ai record assoluti di freddo per la seconda decade di marzo. Tuttavia, il loro impatto è stato significativo, soprattutto considerando l’attuale fase climatica e la presenza di terreni particolarmente umidi a seguito delle recenti precipitazioni. Questa umidità ha contribuito in parte a limitare il raffreddamento degli strati più vicini al suolo, evitando valori ancora più estremi.

Le condizioni notturne resteranno favorevoli a nuove gelate anche nella prossima notte, con temperature che si manterranno su livelli simili a quelli già registrati. Sarà però l’ultima incursione del freddo, poiché un cambio di scenario è ormai imminente. L’arrivo dello Scirocco porterà un deciso rialzo termico, interrompendo definitivamente la fase di gelo e restituendo temperature più miti alla regione.

