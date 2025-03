Meteo Emilia-Romagna: temperature in calo e neve fino a 700 metri

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere un cambiamento delle condizioni meteorologiche a seguito di un indebolimento dell’alta pressione, che consentirà l’ingresso di correnti più fredde. A partire dal pomeriggio, la nuvolosità aumenterà rapidamente, preannunciando un peggioramento che porterà deboli piogge in serata. Le precipitazioni saranno sporadiche e interesseranno principalmente le aree appenniniche, dove il progressivo calo delle temperature favorirà un abbassamento della quota neve fino a 700-900 metri.

Il giorno successivo si caratterizzerà per un miglioramento generale, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata e l’assenza di fenomeni precipitativi. Le temperature subiranno una diminuzione, con valori minimi compresi tra -3°C e 3°C, mentre le massime si attesteranno tra i 3°C e i 9°C, segnando un deciso raffreddamento rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno da est/nord-est, risultando deboli nel settore centro-occidentale della regione, mentre saranno più sostenuti nella parte orientale, dove, tra la notte e la mattina, potranno registrarsi raffiche di forte intensità lungo la costa. Nel corso del pomeriggio, l’intensità del vento tenderà a diminuire, assumendo direzione variabile in serata. Questo scenario meteorologico conferma una fase più fredda e stabile, che segnerà un temporaneo ritorno a condizioni tipicamente invernali.

