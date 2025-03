Meteo Emilia Romagna: tra nuvole, piovaschi e qualche schiarita

MeteoWeb

Nei prossimi giorni l’Emilia Romagna continuerà a essere interessata da condizioni atmosferiche instabili, seppur in un contesto privo di perturbazioni organizzate o fenomeni di particolare intensità. La regione non potrà ancora beneficiare di una piena stabilità atmosferica, e l’umidità diffusa manterrà attivo un rischio moderato di rovesci sparsi, con variazioni significative tra le diverse aree del territorio.

La giornata di lunedì 31 marzo si apre con una certa instabilità già nella notte, quando alcune precipitazioni localizzate, inizialmente concentrate sul settore ferrarese, tenderanno a muoversi verso sud, coinvolgendo la Romagna e le zone appenniniche. Nel corso del pomeriggio, l’instabilità potrebbe ripresentarsi sotto forma di rovesci e locali temporali, con una traiettoria prevalente da nord-nordest verso sud-sudovest. Le aree più esposte sembrano essere quelle del modenese, ferrarese, bolognese e ravennate, dove saranno possibili fenomeni a carattere sparso ma talvolta intensi sul piano locale.

Per martedì 1° aprile, l’ingresso delle correnti umide dal mare potrebbe favorire nuovi episodi di instabilità, con rovesci che tenderanno a svilupparsi in particolare nelle zone interne e montuose. Le precipitazioni risaliranno dal litorale verso l’entroterra e l’Appennino, dove è atteso un calo delle temperature, tanto che la quota neve potrebbe scendere fino a 800-1100 metri, riportando condizioni invernali sulle cime più elevate.

Mercoledì 2 aprile si preannuncia ancora all’insegna del tempo incerto, con cieli in prevalenza grigi e la possibilità di qualche debole precipitazione, soprattutto nelle ore mattutine. Tuttavia, nel corso della giornata, le nubi dovrebbero gradualmente diradarsi lasciando spazio a schiarite più ampie, a partire dalle pianure per poi estendersi verso le zone collinari e montane.

