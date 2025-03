Meteo Emilia-Romagna: tempo instabile e variabilità almeno fino a metà settimana

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione ha interessato l’Emilia-Romagna, portando una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e acquazzoni diffusi. Tuttavia, nel corso della serata si registrerà una temporanea attenuazione dei fenomeni. La situazione meteorologica resta comunque influenzata da una vasta circolazione depressionaria centrata sul Mediterraneo centro-occidentale, che continuerà a condizionare il tempo sulla regione almeno fino alla metà della prossima settimana.

Il contesto sarà quindi dominato da una marcata variabilità, con il succedersi di fasi instabili alternate a momenti più asciutti. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, mantenendosi comunque in linea con i valori tipici del periodo.

Domenica 23 marzo si prevede una giornata dal cielo irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite attese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le precipitazioni residue del mattino, concentrate soprattutto sulle aree di bassa pianura, tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Nel pomeriggio è atteso un nuovo sviluppo di rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare la Romagna meridionale, il ferrarese e le pianure emiliane centro-occidentali. La variabilità persisterà anche nelle ore serali.

Lunedì 24 marzo, la nuvolosità risulterà più compatta, sebbene non mancheranno schiarite, soprattutto al mattino e nuovamente in serata. Sono previsti locali piovaschi mattutini sulla Romagna, mentre nel pomeriggio si svilupperanno rovesci e isolati temporali, con maggiore incidenza lungo la fascia collinare emiliana e, in misura minore, sulle aree di pianura adiacenti.

