Meteo Emilia-Romagna: weekend grigio e instabile con piogge intermittenti

Il fine settimana in Emilia-Romagna si preannuncia all’insegna di una spiccata variabilità, causata dall’arrivo di umide infiltrazioni atlantiche che determineranno una generale copertura nuvolosa su gran parte del territorio regionale. Le giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con solo brevi schiarite temporanee, più probabili in Romagna nelle ore centrali di sabato. Dal punto di vista delle precipitazioni, si assisterà a fasi di pioggia a tratti diffuse ma per lo più deboli o moderate, alternate a pause asciutte.

Nella notte tra venerdì e sabato e durante le prime ore della mattinata, l’Emilia sarà maggiormente interessata da piogge più continue, mentre in Romagna i fenomeni saranno più sparsi e discontinui. Il pomeriggio vedrà un temporaneo miglioramento, seppur con la possibilità di isolati piovaschi, specie tra l’Emilia orientale e la Romagna occidentale. Tuttavia, dalla serata è atteso un nuovo peggioramento con il ritorno di precipitazioni, soprattutto nelle aree prossime ai rilievi appenninici. La quota neve resterà elevata, intorno ai 1700-1800 metri.

Anche la giornata di domenica seguirà uno schema simile, con cieli coperti durante la notte e il mattino, e una tendenza a parziali aperture nel corso del pomeriggio e della sera. Le piogge si concentreranno nelle prime ore della giornata, con intensità localmente più marcata sulle aree appenniniche, mentre il pomeriggio offrirà maggiori spazi asciutti, pur non escludendo qualche isolato rovescio, soprattutto sull’Appennino e sulle zone emiliane. La neve continuerà a cadere solo alle quote più elevate, generalmente sopra i 1500-1700 metri.

