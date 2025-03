Meteo Emilia-Romagna: weekend instabile con nubi, rovesci e temperature in lieve rialzo

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria estesa sull’Italia centro-settentrionale sta coinvolgendo direttamente l’Emilia-Romagna, dove il tempo si presenta instabile e caratterizzato da cieli coperti e deboli piogge distribuite in modo irregolare su gran parte del territorio. Le condizioni meteorologiche, pur non essendo particolarmente severe, stanno comunque contribuendo a mantenere un clima grigio e umido, tipico delle fasi transitorie della primavera.

Nella giornata di venerdì 28 marzo, il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso sin dalle prime ore, con residue precipitazioni concentrate in particolare sulla Romagna orientale. Durante la mattinata e nelle ore centrali del giorno, si potranno osservare brevi schiarite, soprattutto sulle pianure dell’Emilia, che però non saranno destinate a durare. Dal tardo pomeriggio, infatti, è previsto un nuovo peggioramento a partire dai settori orientali: nubi in aumento si estenderanno rapidamente verso l’interno, accompagnate da precipitazioni che, partendo dal Mare Adriatico, raggiungeranno la fascia costiera e poi l’entroterra, propagandosi progressivamente da est verso ovest durante la serata e la notte.

Le temperature massime saranno in leggero aumento, in particolare nelle zone centrali e occidentali dell’Emilia, dove le brevi pause soleggiate contribuiranno a un temporaneo rialzo termico. Il quadro rimarrà comunque nel complesso fresco e umido, coerente con la fase atmosferica che sta interessando il bacino padano.

Il fine settimana si aprirà sabato 29 marzo con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse, che si concentreranno in mattinata soprattutto sull’Emilia centro-occidentale. Con l’avanzare delle ore, l’instabilità atmosferica tenderà ad aumentare, con nuovi fenomeni in arrivo a partire dalle pianure e in progressiva estensione verso i rilievi. Le aree più interessate saranno i settori compresi tra il modenese, il bolognese e il ravennate-forlivese, dove nel pomeriggio e in serata si registreranno nuovi rovesci. Durante la notte, ulteriori precipitazioni sono attese anche sul ferrarese, sul bolognese e su gran parte della Romagna, confermando la prosecuzione di un periodo variabile, dinamico e ancora instabile su tutta la regione.

