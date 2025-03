Meteo Emilia-Romagna: weekend tra instabilità e piogge, ma domenica migliora

MeteoWeb

Sull’Emilia-Romagna continua a insistere un’area di bassa pressione che mantiene condizioni di instabilità diffuse su gran parte del territorio. La presenza di questa struttura ciclonica, ancora attiva, sta determinando un contesto meteorologico variabile, con cieli spesso nuvolosi e precipitazioni a tratti deboli ma persistenti, soprattutto nei settori centro-orientali e lungo la fascia appenninica. Nel corso della giornata di sabato, il quadro rimarrà improntato all’instabilità, con piogge che, seppur generalmente di debole o moderata intensità, interesseranno in modo piuttosto omogeneo l’intera regione. Le zone più esposte, come la Romagna e le aree montane e pedemontane dell’Appennino, saranno le più colpite dai fenomeni, che potranno presentarsi in forma più frequente e continuativa, seppur senza assumere carattere di particolare intensità.

Dalla giornata di domenica è atteso un miglioramento delle condizioni meteo. L’ingresso di un campo di alta pressione favorirà un progressivo rasserenamento del cielo e un ritorno a condizioni più stabili, con tempo asciutto su tutta l’Emilia-Romagna. Tuttavia, questa fase più tranquilla sarà temporanea. Già tra lunedì e martedì si prevede infatti un nuovo aumento della variabilità, soprattutto sulla parte centro-orientale della regione, a causa dell’ingresso di correnti fredde da est che potranno riportare nuvolosità irregolare e qualche debole fenomeno localizzato.

Il quadro complessivo mostra dunque un’alternanza tipica del periodo primaverile, con il tempo che tende a migliorare per brevi intervalli prima di nuove fasi instabili.

