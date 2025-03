Meteo Emilia-Romagna: weekend stabile, ma con un cambiamento in arrivo

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna continua a essere interessata da un campo di alta pressione, che nei prossimi giorni garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio. Tuttavia, nel corso del fine settimana si prospetta un graduale peggioramento, con l’arrivo di nubi e possibili precipitazioni nelle zone interne. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cieli sereni su gran parte della regione, con la possibilità di qualche banco di nebbia o foschia densa nelle prime ore del mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Qualche nube bassa potrà fare la sua comparsa nel settore orientale, ma senza compromettere il generale soleggiamento. Le temperature saranno in aumento, con valori minimi compresi tra 1 e 4°C e massime che potranno raggiungere punte di 15°C.

Anche sabato il tempo si manterrà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al primo mattino saranno ancora possibili foschie e banchi di nebbia nelle aree orientali, in dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature minime subiranno un ulteriore lieve rialzo, oscillando tra i 2 e i 6°C, mentre le massime rimarranno stazionarie, con valori compresi tra 11 e 15°C. I venti saranno deboli e variabili, con una leggera brezza pomeridiana lungo la fascia costiera, mentre il mare si presenterà generalmente calmo o poco mosso.

Un cambiamento più significativo si avrà nella giornata di domenica, quando la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente già dal mattino, partendo dai rilievi e propagandosi verso le pianure. Le prime ore della giornata vedranno ancora la presenza di nebbie lungo la costa, destinate a dissolversi rapidamente. Nel pomeriggio il cielo si coprirà in modo più diffuso, con parziali schiarite lungo i litorali. A partire dalle ore serali, le prime deboli precipitazioni interesseranno l’Appennino occidentale, per poi intensificarsi e assumere carattere di rovescio o temporale. Con il passare delle ore, le piogge si estenderanno anche alle pianure, risultando più diffuse sulle aree centro-occidentali della regione.

