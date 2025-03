Meteo estremo: USA flagellati tra tornado, tormente di neve e incendi, 2 morti in Mississippi | FOTO

MeteoWeb

Il meteo estremo ha colpito gli Stati Uniti nelle scorse ore, causando almeno 2 vittime in Mississippi e lasciando dietro di sé una scia di distruzione che spazia da tornado violenti a tormente di neve, fino al rischio di incendi fuori controllo.

Fenomeni estremi

Il sistema meteorologico, di proporzioni eccezionali, ha generato una varietà di fenomeni estremi. In Texas e Oklahoma, tornado con venti fino a 177 km/h hanno scoperchiato edifici e ribaltato camion, mentre nel Midwest una tempesta di neve ha reso impraticabili le strade. Inoltre, il vento ha innescato incendi nel Sud del Paese.

A Irving, in Texas, un tornado ha fatto registrare raffiche fino a 177 km/h, danneggiando edifici e lasciando senza corrente migliaia di persone. Nel vicino Oklahoma, la città di Ada, con i suoi 16mila abitanti, è stata investita da un altro tornado. Anche la Louisiana ha subito la furia del maltempo, con 2 tornado nella zona settentrionale di Caddo, che hanno raggiunto velocità di 150 km/h.

Due morti in Mississippi e migliaia senza elettricità

Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha confermato 2 decessi legati alla tempesta. Secondo le prime ricostruzioni, una persona è morta a causa della caduta di un cavo dell’alta tensione nella Madison County, mentre un’altra è rimasta schiacciata da un albero caduto sulla sua auto.

Le raffiche di vento hanno inoltre causato massicce interruzioni di corrente: oltre 178mila utenze in Texas sono rimaste al buio, seguite da 88mila in Alabama, 23mila in Louisiana, 18mila in Mississippi e 23mila in Tennessee.

Incendi ed evacuazioni in Texas

Oltre ai tornado, il Texas ha dovuto affrontare un’altra minaccia: gli incendi alimentati dai venti fortissimi. A San Antonio, le fiamme hanno costretto all’evacuazione decine di famiglie, mentre i vigili del fuoco combattevano contro almeno 13 roghi attivi nello Stato.

Tormente di neve nel Midwest

Mentre il Sud affrontava il pericolo dei tornado e degli incendi, il Midwest si trovava sotto una minaccia completamente opposta: quella della neve e dei venti gelidi. Il National Weather Service ha emesso allerte per condizioni di “whiteout” (scarsa visibilità totale) in Minnesota e South Dakota. In alcune aree, si prevedevano fino a 28 cm di neve accompagnati da venti superiori ai 80 km/h, rendendo gli spostamenti estremamente pericolosi.

In Nebraska, il maltempo ha già causato la chiusura di un tratto dell’Interstate 80, mentre in Iowa si sono registrate raffiche di vento fino a 105 km/h. Le scuole di diverse città hanno annunciato la chiusura in via precauzionale.

Trasporto aereo nel caos

Gli effetti della tempesta si sono fatti sentire anche nei cieli: oltre 500 voli sono stati cancellati, con l’aeroporto di Dallas tra i più colpiti.

Un test per il Servizio Meteorologico

Questa tempesta rappresenta anche una sfida per il National Weather Service (NWS), che solo la scorsa settimana ha subito il licenziamento di centinaia di meteorologi a seguito dei tagli governativi. Gli esperti temono che la riduzione del personale possa compromettere l’efficacia delle previsioni e la tempestività degli allarmi, mettendo a rischio vite umane.

