Meteo Friuli, a Sella Nevea ancora 3 metri di neve: record superato | FOTO

Nelle rilevazioni di lunedì 24 marzo, a Sella Nevea (Udine) è stato registrato uno strato di neve dello spessore di 306 centimetri. È quanto emerge dall’indagine del Corpo forestale regionale che, tra le attività di sua competenza, monitora anche il manto nevoso. La misurazione è avvenuta nelle vicinanze del Rifugio Gilberti, nel comune di Chiusaforte. Storicamente, il valore massimo misurato alla data del 24 marzo era di 650 centimetri nel 2014, mentre quello minimo di 60 centimetri nel 1993.

I rilievi effettuati dal Corpo forestale regionale comprendono la misurazione dell’altezza del manto nevoso per monitorare l’accumulo di neve, l’analisi della stratigrafia del manto nevoso per individuare eventuali strati deboli che potrebbero favorire il distacco di valanghe, il rilevamento della temperatura della neve per valutare come il gradiente termico trasforma i cristalli e i grani e la conseguente stabilità e infine la raccolta di dati meteorologici come temperatura dell’aria, copertura del cielo, direzione e intensità del vento ed eventuali precipitazioni in corso.

Il Corpo forestale regionale raccomanda di consultare sempre il bollettino valanghe prima di intraprendere qualsiasi passeggiata sulla neve e di munirsi dell’attrezzatura necessaria per garantire la propria sicurezza.

