Meteo, Genova sotto assedio: la minaccia crescente dei temporali autorigeneranti

Un violento temporale ha investito Genova nella serata di sabato 22, provocando gravi disagi, in particolare nella zona bassa della Valpolcevera, dove in pochi minuti si sono verificati allagamenti diffusi e un repentino innalzamento dei rii. Ancora una volta, il capoluogo ligure si è trovato a fare i conti con un fenomeno meteorologico sempre più frequente e insidioso: il temporale autorigenerante.

Questi eventi, caratterizzati da una straordinaria persistenza e intensità, colpiscono con regolarità la Liguria, regione tra le più esposte a livello nazionale. A differenza dei normali temporali che si sviluppano, si spostano e si esauriscono, i temporali autorigeneranti tendono a riformarsi continuamente sulla stessa area, mantenendo una struttura stabile per ore e rilasciando quantità di pioggia estreme in tempi molto brevi. Il risultato sono precipitazioni che superano facilmente i 100-200 mm in poche ore, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Alla base di questi fenomeni c’è un’interazione complessa tra masse d’aria di diversa origine. L’incontro tra correnti fredde in discesa da nord e aria calda e umida risalente dal Mar Mediterraneo crea le condizioni ideali per lo sviluppo di sistemi temporaleschi autorigeneranti. Il loro assetto tipico, spesso a forma di “V”, permette la formazione di nuove celle temporalesche a ridosso di quelle già attive, alimentando il sistema e impedendone lo spostamento.

La Liguria, per la sua particolare morfologia, è un terreno fertile per questi episodi. La vicinanza tra il mare e i rilievi montuosi crea un effetto barriera che può bloccare le celle temporalesche in una determinata area, amplificando l’impatto al suolo. Inoltre, la presenza di un mare spesso caldo anche in autunno e un’urbanizzazione densa, in particolare lungo le vallate costiere, aumentano esponenzialmente i rischi in caso di eventi intensi.

Le conseguenze sono ben note: alluvioni lampo, esondazioni improvvise, frane e smottamenti che mettono in pericolo la sicurezza della popolazione e compromettono infrastrutture e servizi. Strade allagate, sottopassi impraticabili, abitazioni invase dall’acqua: scenari che si ripetono sempre più spesso, nonostante gli sforzi delle autorità locali.

Per far fronte a questa realtà, è indispensabile un approccio integrato basato su tre pilastri fondamentali: prevenzione, monitoraggio e informazione. I sistemi di allerta precoce, gestiti dai centri meteorologici regionali e nazionali, rappresentano uno strumento essenziale per anticipare l’arrivo dei fenomeni più critici e consentire l’attivazione tempestiva delle misure di protezione civile. Allo stesso tempo, è necessario intervenire in modo strutturale sulla pianificazione urbanistica, ripensando la gestione del territorio per ridurre la vulnerabilità delle aree più esposte. Infine, ma non meno importante, occorre potenziare l’educazione e la consapevolezza dei cittadini, fornendo strumenti concreti per riconoscere i segnali di pericolo e adottare comportamenti adeguati in caso di emergenza.

I temporali autorigeneranti sono una delle manifestazioni più evidenti dell’estremizzazione del clima. Per regioni come la Liguria, imparare a convivere con questi fenomeni non significa rassegnarsi, ma attrezzarsi con conoscenze, strumenti e strategie capaci di trasformare l’imprevedibilità in resilienza.

