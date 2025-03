Meteo, il lato oscuro della primavera: tempeste, grandine e gragnola in aumento

MeteoWeb

Con l’arrivo della primavera e l’aumento progressivo delle temperature, si intensifica anche il rischio di assistere a fenomeni meteorologici estremi, come la grandine o la gragnola. Questa stagione, notoriamente instabile, è spesso teatro di forti contrasti termici tra masse d’aria calda in risalita e residui di aria fredda di origine invernale, un mix che crea le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali violenti.

La grandine, in particolare, trova in primavera un contesto favorevole per la sua formazione. A differenza dell’estate, durante i mesi primaverili il livello di congelamento nelle nubi si trova a quote più basse, permettendo ai chicchi di ghiaccio di svilupparsi più facilmente e di raggiungere il suolo prima di sciogliersi. I temporali primaverili sono spesso caratterizzati da intense correnti ascensionali che mantengono i chicchi in sospensione all’interno delle nubi per lunghi periodi, consentendo loro di crescere fino a raggiungere dimensioni significative.

Anche la gragnola, conosciuta con il termine tecnico “graupel”, è un fenomeno che può manifestarsi in questa stagione. Si tratta di piccole palline di ghiaccio che si formano quando gocce d’acqua superraffreddate si congelano attorno a fiocchi di neve in caduta. È un tipo di precipitazione tipico della transizione stagionale tra inverno e primavera, quando le condizioni termiche dell’atmosfera variano rapidamente.

In Italia, le aree più soggette a eventi grandinigeni in primavera sono soprattutto quelle del Nord, in particolare la Pianura Padana, che risente fortemente dell’interazione tra il riscaldamento della superficie terrestre e l’orografia alpina. Le regioni come il Veneto settentrionale, il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Piemonte sono frequentemente interessate da fenomeni intensi, spesso localizzati ma di grande impatto. Anche il Sud Italia, grazie alla presenza di aria caldo-umida proveniente dal Mediterraneo, può essere teatro di episodi temporaleschi accompagnati da grandine. Le regioni adriatiche, in particolare, sono esposte al rischio in presenza di anomalie termiche che facilitano la convezione atmosferica.

Non sorprende quindi che l’Italia sia considerata uno dei paesi più vulnerabili nel bacino del Mediterraneo per quanto riguarda gli eventi di grandine. Le trasformazioni climatiche in atto stanno inoltre modificando i consueti equilibri stagionali, anticipando l’inizio della primavera e rendendo questi eventi sempre più frequenti, intensi e, in alcuni casi, fuori stagione. L’aumento delle temperature globali sta infatti favorendo condizioni atmosferiche più dinamiche, capaci di generare grandinate improvvise con chicchi di ghiaccio di dimensioni crescenti.

Sebbene sia possibile individuare aree statisticamente più esposte, va ricordato che i fenomeni grandinigeni sono altamente localizzati e difficili da prevedere con largo anticipo. La loro comparsa dipende da una complessa interazione tra diversi fattori atmosferici, rendendo ogni evento unico nel suo genere. In questo scenario, la primavera si conferma ancora una volta come la stagione più imprevedibile e dinamica dell’anno sotto il profilo meteorologico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.