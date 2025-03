Meteo in Calabria: ultime piogge, poi temperature in aumento e schiarite

MeteoWeb

La Calabria si appresta a vivere una settimana caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, nonostante la presenza iniziale di cieli nuvolosi e qualche residua precipitazione. L’afflusso di infiltrazioni umide continuerà a determinare una copertura nuvolosa diffusa, con cieli in prevalenza molto nuvolosi, sebbene senza fenomeni di rilievo.

Con l’inizio della nuova settimana, la situazione tenderà progressivamente a stabilizzarsi. Le ultime piogge si concentreranno sulla bassa Calabria, mentre nel resto della regione si assisterà a una progressiva attenuazione della nuvolosità. Le schiarite si faranno sempre più ampie, riportando condizioni di tempo più stabile già nel corso della giornata di lunedì, con un ulteriore miglioramento previsto per martedì.

L’espansione dell’alta pressione favorirà un contesto più soleggiato, con cieli via via più sereni e un aumento delle temperature, che torneranno a salire gradualmente. Il riscaldamento sarà più evidente nelle ore diurne, con valori che si porteranno al di sopra delle medie del periodo, mentre le temperature minime rimarranno più contenute a causa del raffreddamento notturno.

Nel complesso, la settimana sarà caratterizzata da un’evoluzione positiva, con il ritorno del sole e un clima più mite. Il miglioramento delle condizioni atmosferiche renderà le giornate sempre più piacevoli, segnando la transizione verso un periodo meteorologicamente più stabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

