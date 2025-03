Meteo in Umbria: minime sotto zero e massime oltre la media

MeteoWeb

L’Umbria si appresta a vivere una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un progressivo aumento delle temperature massime e un calo delle minime nelle ore notturne. Dopo i recenti giorni di instabilità, determinati dall’influenza di una depressione ora in allontanamento verso ovest, il tempo è sensibilmente migliorato, grazie anche alla cessazione dei venti settentrionali che hanno insistito sulla regione. Questi ultimi, pur attenuandosi gradualmente, hanno contribuito a determinare un abbassamento delle temperature nelle aree sottovento, con valori sotto lo zero registrati soprattutto nei fondovalle appenninici e nelle zone pedemontane.

Nei prossimi giorni, il rinforzo di un promontorio di alta pressione sull’Italia garantirà una fase di stabilità atmosferica, con condizioni di bel tempo diffuse su tutto il territorio umbro. L’assenza di precipitazioni sarà una costante per l’intera settimana, mentre le temperature seguiranno un andamento piuttosto dinamico. Durante le ore diurne, i valori massimi saranno in graduale aumento, raggiungendo progressivamente livelli superiori alla media stagionale. Al contrario, nelle notti tra martedì 4 e giovedì 6 marzo, il raffreddamento notturno sarà più marcato, favorendo un abbassamento delle temperature minime al di sotto delle medie del periodo. Questo fenomeno, particolarmente evidente nelle zone pianeggianti e nelle valli, potrà dare luogo a brinate e gelate notturne, rendendo necessario prestare attenzione soprattutto nei settori agricoli e nelle aree più esposte al raffreddamento radiativo.

Verso la seconda parte della settimana, un progressivo cambiamento potrebbe iniziare a manifestarsi, con l’avvicinamento da ovest di una nuova depressione atlantica. Questo scenario favorirà l’afflusso di aria più mite, determinando un ulteriore rialzo delle temperature massime, che potrebbero raggiungere valori prossimi ai 20°C. Se confermata, questa anomalia termica risulterebbe piuttosto marcata, con scostamenti di circa 6-7°C rispetto alle medie stagionali.

